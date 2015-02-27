版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：玉米期货连升第二日，受助于空头回补和小麦劲扬

路透芝加哥2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连升第
二日，交易商称，因投资者在本周和本月最后一个交易日出脱空头头寸。

    小麦期货急升也支撑玉米市场。
    
    技术图表显示，玉米期货 2月上扬3.5%，部分收复1月的失地，
1月下跌6.8%。玉米期货本周小跌0.6%。
    
    美国农业部称，出口商报告销售14万吨玉米给沙特，2014/2015年交
割，出售12万吨高粱给中国。
　　3月玉米合约 升3美分，报3.83美元
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为343,896口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐