版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低1%，因有大量交割和全球谷物供应充裕

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌超
过1%，交易商称，受累于大量合约交割、全球谷物供应充裕相关的技术性
卖盘，以及美元走强。
    
    交易商还在玉米期价上周五跳升至一周高位后锁定获利。不过跌幅小
于小麦和大豆市场，交投最活跃的CBOT-5月玉米合约 今日的波动区
间陷于前一日区间内，暗示投资者犹豫不决。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)CBOT-3月合约的交割连续第二日
超过1,000口，暗示现货市场表现疲弱。

    美国农业部稍早报告，截至2月26日当周出口检验玉米128万吨，为去
年4月以来最高。
    
　　5月玉米合约 跌5-1/4美分，报3.88美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为220,653口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐