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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货小涨，因空头回补和小麦市场走高

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小涨，
交易商称，跟随小麦市场劲扬之势，以及投资者在美国农业部周二发布月
度供需报告前出脱空头头寸。
    
    现货市场走坚也支撑玉米期货，美国乙醇生产厂和内河港口的玉米现
货买入价上扬，因玉米期货数月来一直陷于狭窄区间内，促使农户继续推
迟出售玉米。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中升至3.91-1/2美元的高位
后在20日和40日移动均线遇阻。该合约的50日移动均线可能向下穿过100
日移动均线，这是一利空的技术信号，可能引发一波抛售。
    
    美国小麦期货跳升多达2%，受低吸买盘和农业部供需报告公布前的头
寸调整带动从合约低位反弹。

    农业部稍早公布，截至3月5日当周出口检验美国玉米118万吨，低于
之前一周，但略高于分析师预估区间高端。
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有58口3月玉米合约交割。
    
　　5月玉米合约 升2-3/4美分，报3.88-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为159,507口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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