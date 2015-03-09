芝加哥期市：玉米期货小涨，因空头回补和小麦市场走高

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小涨， 交易商称，跟随小麦市场劲扬之势，以及投资者在美国农业部周二发布月 度供需报告前出脱空头头寸。 现货市场走坚也支撑玉米期货，美国乙醇生产厂和内河港口的玉米现 货买入价上扬，因玉米期货数月来一直陷于狭窄区间内，促使农户继续推 迟出售玉米。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中升至3.91-1/2美元的高位 后在20日和40日移动均线遇阻。该合约的50日移动均线可能向下穿过100 日移动均线，这是一利空的技术信号，可能引发一波抛售。 美国小麦期货跳升多达2%，受低吸买盘和农业部供需报告公布前的头 寸调整带动从合约低位反弹。 农业部稍早公布，截至3月5日当周出口检验美国玉米118万吨，低于 之前一周，但略高于分析师预估区间高端。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有58口3月玉米合约交割。 5月玉米合约 升2-3/4美分，报3.88-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为159,507口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)