芝加哥期市：玉米期货小涨，因空头回补和小麦市场走高

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小涨， 交易商称，跟随小麦市场劲扬之势，以及投资者在美国农业部周二发布月 度供需报告前出脱空头头寸。 现货市场走坚也支撑玉米期货，美国乙醇生产厂和内河港口的玉米现 货买入价上扬，因玉米期货数月来一直陷于狭窄区间内，促使农户继续推 迟出售玉米。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 盘中升至3.91-1/2美元的高位 后在20日和40日移动均线遇阻。该合约的50日移动均线可能向下穿过100 日移动均线，这是一利空的技术信号，可能引发一波抛售。 美国小麦期货跳升多达2%，受低吸买盘和农业部供需报告公布前的头 寸调整带动从合约低位反弹。 农业部稍早公布，截至3月5日当周出口检验美国玉米118万吨，低于 之前一周，但略高于分析师预估区间高端。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有58口3月玉米合约交割。 5月玉米合约 升2-3/4美分，报3.88-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为159,507口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。