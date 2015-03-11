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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 05:01 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受空头回补和美国种植前景带动

路透芝加哥3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，
交易商称受到投资人空头回补带动，且市场担心美国推迟种植，或种植面
积减少。
    
    美国农业部周二意外下调国内和全球结转库存预估，这对市场也有提
振，而现货市场走强以及乙醇产量增加进一步支撑期价。
    
    但玉米价格收盘低于日高数美分，且仍在今年多数时间的窄幅区间内
。交投最活跃的5月玉米期货 一度升至3月3日来最高的3.93-3/4美元
。
    
    经纪公司Allendale Inc稍早表示，今年美国玉米种植面积预计为8,8
50.8万英亩，低于去年的9,059.7万，美国农业部2月预估为8,900万。这
将是2010/11市场年度以来最少的玉米种植面积。
            
　　5月玉米合约 升3美分，报3.91美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为233,040口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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