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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因技术性卖盘和美国出口数据不及预期

路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小跌，
交易商称，受累于技术性卖盘和美国最近一周玉米出口销售不及预期。
    
    交投最活跃的CBOT-5月 玉米期货稍早上扬，但未能升穿周三触
及的高位3.93-3/4美元，在出口销售数据1230 GMT公布后转升为跌。
    
    一路透技术分析师称，玉米期货继续在3.93美元附近遇阻，一旦突破
该阻力位，可能升至3.96-1/4美元。
    
    美国农业部称，截至3月5日当周共计出口销售41.8万吨2014/15市场
年玉米，低于分析师预期，且为逾两个月来最低。
　　5月玉米合约 跌2-1/2美分，报3.88-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为256,021口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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