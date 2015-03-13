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市场报道 | 2015年 3月 14日 星期六 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因美元走强重压商品市场

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五急跌2.
1%，为六周最大单日跌幅，跟随商品市场普跌之势，交易商称，因美元兑
欧元升至12年新高。
    
    周四公布的令人失望的美国出口销售报告今日继续发酵，重压市场。

    本周，CBOT-5月玉米期货 下跌5-1/2美元，或1.4%，为连续第二
周走低。

    对2015年美国玉米播种面积减少的担忧扶助支撑市场。
     
    美国中西部粮仓和内河码头的现货玉米基差上扬1-3美分，跟随墨西
哥湾船货市场的升势，但乙醇生产厂的玉米现货基差小跌。
    
    CBOT报告，有349口3月合约交割，该合约于周五到期，交投淡静。 
　　5月玉米合约 跌8美分，报3.08-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为256,545口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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