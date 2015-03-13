芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因美元走强重压商品市场

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五急跌2. 1%，为六周最大单日跌幅，跟随商品市场普跌之势，交易商称，因美元兑 欧元升至12年新高。 周四公布的令人失望的美国出口销售报告今日继续发酵，重压市场。 本周，CBOT-5月玉米期货 下跌5-1/2美元，或1.4%，为连续第二 周走低。 对2015年美国玉米播种面积减少的担忧扶助支撑市场。 美国中西部粮仓和内河码头的现货玉米基差上扬1-3美分，跟随墨西 哥湾船货市场的升势，但乙醇生产厂的玉米现货基差小跌。 CBOT报告，有349口3月合约交割，该合约于周五到期，交投淡静。 5月玉米合约 跌8美分，报3.08-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为256,545口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)