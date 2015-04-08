芝加哥期市：玉米期货跌至一周低位，因技术性卖盘和供需报告前的头寸调整

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第 三日，触及一周最低，因技术性卖盘和农业部供需报告周四公布前的头寸 调整。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 测试由于3月18日到4月1日触及 的近期低位组成的趋势线低位，该合约继续在所有主要移动均线之下交投 。 美元指数 走强也扶助拖累玉米期价的表现。 美国能源资料协会(EIA)的数据显示，最近一周以玉米为原料的乙醇 产量和库存分别触及2月和1月以来最低。 在周四农业部公布月度供需报告前，投资者结清头寸。市场广泛预期 农业部将在报告中上调美国玉米和小麦期末库存预估。 5月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.79-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为427,948口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减 少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/10 5,263.8 3,693.7 8,957.5 -53.8 3,052.79 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9
路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。