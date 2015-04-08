版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 9日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至一周低位，因技术性卖盘和供需报告前的头寸调整

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第
三日，触及一周最低，因技术性卖盘和农业部供需报告周四公布前的头寸
调整。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 测试由于3月18日到4月1日触及
的近期低位组成的趋势线低位，该合约继续在所有主要移动均线之下交投
。

    美元指数 走强也扶助拖累玉米期价的表现。
    
    美国能源资料协会(EIA)的数据显示，最近一周以玉米为原料的乙醇
产量和库存分别触及2月和1月以来最低。

    在周四农业部公布月度供需报告前，投资者结清头寸。市场广泛预期
农业部将在报告中上调美国玉米和小麦期末库存预估。
　　5月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.79-1/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为427,948口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐