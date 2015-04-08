芝加哥期市：玉米期货跌至一周低位，因技术性卖盘和供需报告前的头寸调整

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连跌第 三日，触及一周最低，因技术性卖盘和农业部供需报告周四公布前的头寸 调整。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 测试由于3月18日到4月1日触及 的近期低位组成的趋势线低位，该合约继续在所有主要移动均线之下交投 。 美元指数 走强也扶助拖累玉米期价的表现。 美国能源资料协会(EIA)的数据显示，最近一周以玉米为原料的乙醇 产量和库存分别触及2月和1月以来最低。 在周四农业部公布月度供需报告前，投资者结清头寸。市场广泛预期 农业部将在报告中上调美国玉米和小麦期末库存预估。 5月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.79-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为427,948口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)