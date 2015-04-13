芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因小麦重挫和降雨有利作物生长

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌1. 7%，至逾三周最低，交易商称，受累于小麦期货重挫以及降雨补充美国农 田的土壤水分。 美国农业部预计将在2000 GMT公布，美国玉米的播种进度与过去数年 基本一致。 尽管过去数周的大范围降雨导致南部、中南部和密西西比河三角洲地 区的玉米播种延迟，但市场认为降雨给土壤带来的水分在春季播种季初期 对作物生长有利。 小麦期货重挫多达5%，因大平原南部小麦种植带的降雨量超过预期。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 连跌第六日。该合约盘中触及3 .70-1/4美元的低位，相对强弱指标接近超卖区域。 5月玉米合约 跌6-1/2美分，报3.70-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为394,968口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)