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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至三周低位，因小麦重挫和降雨有利作物生长

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一急跌1.
7%，至逾三周最低，交易商称，受累于小麦期货重挫以及降雨补充美国农
田的土壤水分。
    
    美国农业部预计将在2000 GMT公布，美国玉米的播种进度与过去数年
基本一致。

    尽管过去数周的大范围降雨导致南部、中南部和密西西比河三角洲地
区的玉米播种延迟，但市场认为降雨给土壤带来的水分在春季播种季初期
对作物生长有利。
    
    小麦期货重挫多达5%，因大平原南部小麦种植带的降雨量超过预期。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 连跌第六日。该合约盘中触及3
.70-1/4美元的低位，相对强弱指标接近超卖区域。 
　　5月玉米合约 跌6-1/2美分，报3.70-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为394,968口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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