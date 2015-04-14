芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收高，在跌至近一个月低点后出现技术性买盘

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收 高，结束六日连跌，交易商称在期价稍早跌至近一个月低点后出现技术性 买盘。 美国现货市场坚挺以及美国春季播种进度慢于往年也支撑玉米期货价 格，尽管全球供应充裕，且近期降雨料对美国作物状况大致有利。 市场密切关注的7月/12月玉米价差1CN5-Z5为负18-1/2美分，为约 六个月最低。 5月玉米合约 升3美分，报3.73-/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为383,779口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)