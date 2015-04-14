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市场报道 | 2015年 4月 15日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收高，在跌至近一个月低点后出现技术性买盘

路透芝加哥4月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收
高，结束六日连跌，交易商称在期价稍早跌至近一个月低点后出现技术性
买盘。
    
    美国现货市场坚挺以及美国春季播种进度慢于往年也支撑玉米期货价
格，尽管全球供应充裕，且近期降雨料对美国作物状况大致有利。
    
    市场密切关注的7月/12月玉米价差1CN5-Z5为负18-1/2美分，为约
六个月最低。
    
　　5月玉米合约 升3美分，报3.73-/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为383,779口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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