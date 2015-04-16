重发-芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌互现，因美元走软推高近月合约

(重发以删除赘字) 路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四首战涨 跌互现，交易商称，近月合约因美元走软小涨，新作12月合约 小跌 ，因美国农田状况有利作物生长。 交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 今日的交投区间在昨日区间内 ，在10日移动均线遇阻。该合约未平仓合约继续减少，因投资者展期至7 月合约。 最近美国大范围降雨，使土壤水分得到补充，但同时也导致南部、中 南部和密西西比河三角洲地区的玉米早期播种放缓。 5月玉米合约 升1/4美分，报3.76-1/4美元。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)