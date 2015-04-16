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市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 06:33 BJT

重发-芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌互现，因美元走软推高近月合约

(重发以删除赘字)
    路透芝加哥4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四首战涨
跌互现，交易商称，近月合约因美元走软小涨，新作12月合约 小跌
，因美国农田状况有利作物生长。
    
    交投最活跃的CBOT-5月玉米期货 今日的交投区间在昨日区间内
，在10日移动均线遇阻。该合约未平仓合约继续减少，因投资者展期至7
月合约。
    
    最近美国大范围降雨，使土壤水分得到补充，但同时也导致南部、中
南部和密西西比河三角洲地区的玉米早期播种放缓。
　　5月玉米合约 升1/4美分，报3.76-1/4美元。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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