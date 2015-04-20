芝加哥期市：CBOT玉米期货遭遇获利了结收低

路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下滑， 交易商称因在海外市场升至近两周高位后，市场遭遇一波获利了结。 今日收低结束了玉米期货连续四个交易日的升势。 美元走强也令市场承压。 不过美国中西部降雨放慢了玉米播种的进度，市场跌幅受限。 分析师预计，美国农业部周一稍晚将发布截至4月19日美国玉米种植 率为10%，之前一周为2%，但低于五年均值。 美国农业部周一稍早公布，周度出口检验玉米106.8万吨，高于市场 预估的75-85万吨。 5月玉米合约 跌1-3/4美分，报3.78美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为280,864口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)