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市场报道 | 2015年 4月 21日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货遭遇获利了结收低

路透芝加哥4月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下滑，
交易商称因在海外市场升至近两周高位后，市场遭遇一波获利了结。
    
    今日收低结束了玉米期货连续四个交易日的升势。
    
    美元走强也令市场承压。
    
    不过美国中西部降雨放慢了玉米播种的进度，市场跌幅受限。
    
    分析师预计，美国农业部周一稍晚将发布截至4月19日美国玉米种植
率为10%，之前一周为2%，但低于五年均值。
    
    美国农业部周一稍早公布，周度出口检验玉米106.8万吨，高于市场
预估的75-85万吨。
　　5月玉米合约 跌1-3/4美分，报3.78美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为280,864口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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