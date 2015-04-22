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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 05:04 BJT

芝加哥期市：玉米期货收盘基本持平，盘中触及逾一个月最低

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘基
本持平，交易商称，受助于盘中跌至3月18日以来最低后出现的一波空头
回补。

    今日多数时间，对禽流感病毒扩散可能导致家禽行业玉米需求减少的
担忧重压市场。

    天气预报称，中西部多数地区的天气状况改善，有利于播种，这也拖
累玉米市场表现。

    近月CBOT玉米期货 连跌第三日，在3.69-1/4美元触底反弹。这
是3月18日触及3.67美元以来最低。
    
    预计美国农业部周四早间公布的报告将显示，上周出口销售旧作玉米
40-60万吨，之前一周为58.8175万吨。
　　5月玉米合约 跌1/2美分，报3.72-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为340,224口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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