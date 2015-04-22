芝加哥期市：玉米期货收盘基本持平，盘中触及逾一个月最低

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘基 本持平，交易商称，受助于盘中跌至3月18日以来最低后出现的一波空头 回补。 今日多数时间，对禽流感病毒扩散可能导致家禽行业玉米需求减少的 担忧重压市场。 天气预报称，中西部多数地区的天气状况改善，有利于播种，这也拖 累玉米市场表现。 近月CBOT玉米期货 连跌第三日，在3.69-1/4美元触底反弹。这 是3月18日触及3.67美元以来最低。 预计美国农业部周四早间公布的报告将显示，上周出口销售旧作玉米 40-60万吨，之前一周为58.8175万吨。 5月玉米合约 跌1/2美分，报3.72-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为340,224口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)