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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 05:38 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于尾盘出现的获利了结

路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌第
四日，交易商称，因美国中西部种植前景改善，以及在今日多数时间上涨
后部分投资者锁定获利。
    
    在近月合约周三触及3月18日以来最低后出现的低吸买盘在今日多数
时间支撑玉米期价。强于预期的出口需求也增加了市场的看涨基调。
    
    指标CBOT-5月玉米期货 未能守住位于10日移动均线之上的支撑
位。该合约收跌1-3/4美分，报每蒲式耳3.70-3/4美元。

    美国农业部周四上午报告，最近一周出口销售旧作玉米86.79万吨，
高于之前一周的58.8175万吨，且高于分析师的预估区间。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为496,961口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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