芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于尾盘出现的获利了结

路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四连跌第 四日，交易商称，因美国中西部种植前景改善，以及在今日多数时间上涨 后部分投资者锁定获利。 在近月合约周三触及3月18日以来最低后出现的低吸买盘在今日多数 时间支撑玉米期价。强于预期的出口需求也增加了市场的看涨基调。 指标CBOT-5月玉米期货 未能守住位于10日移动均线之上的支撑 位。该合约收跌1-3/4美分，报每蒲式耳3.70-3/4美元。 美国农业部周四上午报告，最近一周出口销售旧作玉米86.79万吨， 高于之前一周的58.8175万吨，且高于分析师的预估区间。 今日CBOT玉米期货成交量预计为496,961口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)