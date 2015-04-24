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市场报道 | 2015年 4月 25日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连挫五日至11月20日来最低，因播种前景改善

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连跌第
五个交易日，至11月20日来最低，交易商称因预期下周美国中西部播种进
度将大大加快。
    
    小麦市场疲弱也给玉米期货带来压力，本周玉米期货大跌4%。
    
    指标5月合约 跌穿20日布林格区间的低端，为3月20日来首见。
    
    预报称主要玉米种植地区天气将转干，且气温上升，这预计会令农户
加快播种进度，本周播种被推迟。
    
    市场担心美国禽流感蔓延可能损及来自家禽市场的需求，这令玉米期
货的卖压加重。
　　5月玉米合约 跌6-1/4美分，报3.64-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为468,836口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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