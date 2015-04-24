芝加哥期市：CBOT玉米期货连挫五日至11月20日来最低，因播种前景改善

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五连跌第 五个交易日，至11月20日来最低，交易商称因预期下周美国中西部播种进 度将大大加快。 小麦市场疲弱也给玉米期货带来压力，本周玉米期货大跌4%。 指标5月合约 跌穿20日布林格区间的低端，为3月20日来首见。 预报称主要玉米种植地区天气将转干，且气温上升，这预计会令农户 加快播种进度，本周播种被推迟。 市场担心美国禽流感蔓延可能损及来自家禽市场的需求，这令玉米期 货的卖压加重。 5月玉米合约 跌6-1/4美分，报3.64-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为468,836口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)