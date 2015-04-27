芝加哥期市：玉米期货触及六个月低位，因预计农户将保持较快播种进度

路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第 六日，触及六个月低位，因预报称本周美国中西部玉米种植带天气干燥， 预计农户将继续保持较快的播种进度。 空头套利交易导致近月5月玉米合约与新作12月合约 间的价差小 幅扩阔。5月合约盘中触及10月13日以来最低3.60-1/2美元。 接受路透调查的分析师预计，美国农业部周一晚些时候公布的作物生 长报告将显示，玉米播种进度快于上年，加之本周多数地区的天气状况干 燥，也应有利于农户的田间作业。 5月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.60-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为488,315口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)