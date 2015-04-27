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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 04:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货触及六个月低位，因预计农户将保持较快播种进度

路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连跌第
六日，触及六个月低位，因预报称本周美国中西部玉米种植带天气干燥，
预计农户将继续保持较快的播种进度。

    空头套利交易导致近月5月玉米合约与新作12月合约 间的价差小
幅扩阔。5月合约盘中触及10月13日以来最低3.60-1/2美元。

    接受路透调查的分析师预计，美国农业部周一晚些时候公布的作物生
长报告将显示，玉米播种进度快于上年，加之本周多数地区的天气状况干
燥，也应有利于农户的田间作业。
　　5月玉米合约 跌3-3/4美分，报3.60-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为488,315口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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