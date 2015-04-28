芝加哥期市：5月玉米期货因空头回补带动上涨，远月合约因天气因素下滑

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 周 二微升1/4美分，报每蒲式耳3.61美元，交易商称，在稍早触及六个月低 点后出现一波空头回补和逢低承接买盘，带动期价反弹。 多数其他玉米合约<0#C:>小跌，因预报称美国中西部种植带天气大致 干燥，有利于农户加快播种。 美元下滑，也扶助支撑期价，但全球供应充裕继续压制价格。 5月合约一度跌至10月13日来最低的3.59美元，之后小幅回升，结束 六日连跌。周四为该合约首个交割通知日，投资人继续出脱5月合约仓位 。 今日CBOT玉米期货成交量预计为461,890口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)