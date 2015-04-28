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市场报道 | 2015年 4月 29日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：5月玉米期货因空头回补带动上涨，远月合约因天气因素下滑

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 周
二微升1/4美分，报每蒲式耳3.61美元，交易商称，在稍早触及六个月低
点后出现一波空头回补和逢低承接买盘，带动期价反弹。
    
    多数其他玉米合约<0#C:>小跌，因预报称美国中西部种植带天气大致
干燥，有利于农户加快播种。
    
    美元下滑，也扶助支撑期价，但全球供应充裕继续压制价格。
    
    5月合约一度跌至10月13日来最低的3.59美元，之后小幅回升，结束
六日连跌。周四为该合约首个交割通知日，投资人继续出脱5月合约仓位
。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为461,890口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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