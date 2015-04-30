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市场报道 | 2015年 5月 1日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低且本月收跌，因美国天气状况有利于播种

路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四小跌，本月连续
第二个月走低，因美国中西部天气干燥、温暖，农户能快速播种，给玉米
期货施压。
    
    与包括新作12月合约在内的远月合约间的狭窄利空价差交易导致近月
合约相对于远月合约小涨。天气预报显示，下周天气状况有利于播种令远
月合约承压。

    技术图表显示，4月玉米期货 下跌3.7%，3月的跌幅为约2%。 
    
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，在首个交割通知日无CBOT-5
月玉米期货交割。
    
    美国农业部称，截至4月23日当周有83.25万吨的本市场年度美国玉米
出口，高于分析师的预期。   
　　5月玉米合约 跌1-1/4美分，报3.62-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为358,429口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)

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