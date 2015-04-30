芝加哥期市：CBOT玉米期货走低且本月收跌，因美国天气状况有利于播种

路透芝加哥4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四小跌，本月连续 第二个月走低，因美国中西部天气干燥、温暖，农户能快速播种，给玉米 期货施压。 与包括新作12月合约在内的远月合约间的狭窄利空价差交易导致近月 合约相对于远月合约小涨。天气预报显示，下周天气状况有利于播种令远 月合约承压。 技术图表显示，4月玉米期货 下跌3.7%，3月的跌幅为约2%。 芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，在首个交割通知日无CBOT-5 月玉米期货交割。 美国农业部称，截至4月23日当周有83.25万吨的本市场年度美国玉米 出口，高于分析师的预期。 5月玉米合约 跌1-1/4美分，报3.62-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为358,429口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)