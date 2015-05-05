版本:
中国
市场报道 | 2015年 5月 6日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，在跌至七个月低点后有逢低承接买盘

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨，
交易商称受逢低承接买盘带动，从三日连跌中反弹，之前玉米期货跌至10
月初来最低。
    
    美国天气状况对播种和作物生长大致有利，继续令玉米期货价格承压
，美国农业部在周一收盘后公布的种植进度高于预期。
    
    玉米期货跌至技术性超卖区域，引发逢低承接以及少量空头回补。
    
    交投最活跃的CBOT-7月玉米 结算价报每蒲式耳3.62-3/4美元，
升1-1/2美分。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为294,578口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐