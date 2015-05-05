芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，在跌至七个月低点后有逢低承接买盘

路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小涨， 交易商称受逢低承接买盘带动，从三日连跌中反弹，之前玉米期货跌至10 月初来最低。 美国天气状况对播种和作物生长大致有利，继续令玉米期货价格承压 ，美国农业部在周一收盘后公布的种植进度高于预期。 玉米期货跌至技术性超卖区域，引发逢低承接以及少量空头回补。 交投最活跃的CBOT-7月玉米 结算价报每蒲式耳3.62-3/4美元， 升1-1/2美分。 今日CBOT玉米期货成交量预计为294,578口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)