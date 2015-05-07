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市场报道 | 2015年 5月 8日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：玉米期货急跌，因美国玉米交割量大和中国产量创纪录

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急跌多
达2.4%，因美国玉米期货交割量大，以及一智库称，中国今年玉米产量创
纪录。

    近月5月玉米期货 跌幅最大，之前芝加哥商业交易所集团(CME G
roup)公布该合约交割330口，为上周进入交割期以来首批交割。
     
    包括交投最活跃的7月合约 在内的远月合约也走低，受累于播种
加速、美国天气对作物生长有利和现有供应充裕。
      
    玉米期货三日来首日走低，周三价格上扬时未平仓合约急跌，暗示投
资者正在回补空头头寸，而非建立新的多头仓位。
    
    一官方智库周四称，预计中国2015/16年玉米产量为创纪录的2.32亿
吨，同比增长7.6%，因中国政府的高价收储政策刺激农户增加玉米种植。
　　7月玉米合约 跌5-1/4美分，报3.61-1/2美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为282,545口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校)
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