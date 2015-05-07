芝加哥期市：玉米期货急跌，因美国玉米交割量大和中国产量创纪录

路透芝加哥5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急跌多 达2.4%，因美国玉米期货交割量大，以及一智库称，中国今年玉米产量创 纪录。 近月5月玉米期货 跌幅最大，之前芝加哥商业交易所集团(CME G roup)公布该合约交割330口，为上周进入交割期以来首批交割。 包括交投最活跃的7月合约 在内的远月合约也走低，受累于播种 加速、美国天气对作物生长有利和现有供应充裕。 玉米期货三日来首日走低，周三价格上扬时未平仓合约急跌，暗示投 资者正在回补空头头寸，而非建立新的多头仓位。 一官方智库周四称，预计中国2015/16年玉米产量为创纪录的2.32亿 吨，同比增长7.6%，因中国政府的高价收储政策刺激农户增加玉米种植。 7月玉米合约 跌5-1/4美分，报3.61-1/2美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为282,545口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)