芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升至一年高位，因料美国作物优良率下降

路透芝加哥7月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连升第五日，至一年高位，交易商称，因市场预期强降雨将导致美国农业部在作物生长报告中下调美国玉米优良率预估。

新作12月玉米合约 较旧作7月 和9月合约 升幅略大，12月合约盘中升穿4.50美元的心理关口，触及峰值4.52-3/4美元。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，有601口7月合约交割，该合约于周二到期。

分析师平均预计，农业部将在2000 GMT公布的作物生长报告中把美国玉米优良率下调一个百分点，至68%。

现有供应小于预期进一步提振玉米期货，美国农业部在上周五公布的月度供需报告中上调了乙醇和动物饲料行业对玉米的需求。

农业部周一稍早称，民间出口商报告出售91,445吨玉米给墨西哥，在2015/16市场年度交割，还出售30,482吨玉米给墨西哥，在2016/17市场年度交割。 9月玉米合约 升6美分，报4.40-3/4元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为351,433口。(完)

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