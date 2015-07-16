芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘及美国天气转干

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，扭转尾盘小幅跌势，交易商称因预报美国中西部种植带下周开始天气将转干。
近月9月玉米期货 收盘接近10日移动均线支撑水准。在蜡烛线图中形成了倒置锤线(reverse hammer)和射击之星(Shooting Star)的形态，这是利多的技术信号，同周二外移日(outside day)利空信号相反。
美国农业部稍早公布，上周玉米出口销售33.11万吨，略高于分析师预估区间的低端。 9月玉米合约 升1/2美分，报4.30美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为393,260口。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。