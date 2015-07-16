芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因技术性买盘及美国天气转干

路透芝加哥7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，扭转尾盘小幅跌势，交易商称因预报美国中西部种植带下周开始天气将转干。

近月9月玉米期货 收盘接近10日移动均线支撑水准。在蜡烛线图中形成了倒置锤线(reverse hammer)和射击之星(Shooting Star)的形态，这是利多的技术信号，同周二外移日(outside day)利空信号相反。

美国农业部稍早公布，上周玉米出口销售33.11万吨，略高于分析师预估区间的低端。 9月玉米合约 升1/2美分，报4.30美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为393,260口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)