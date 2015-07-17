芝加哥期市：CBOT玉米期货急挫至一周低位，受累于美国天气改善

路透芝加哥7月17日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周五急跌逾2%，至一周低位，交易商称，因美国玉米带西部迎来对作物生长有利的降雨，引发技术性和投资基金卖盘。

近月CBOT-9月玉米期货 跌穿10日移动均线，这是过去三日的支撑位。本周，该合约下跌3.2%，为4月以来最大单周跌幅。

中西部西半部干旱地区本周晚些时候迎来降雨。该地区的高温天气预计将提振玉米在关键授粉阶段的生长，并扶助中西部东部地区积水的农田蒸发水分。

美元 走强也削弱美国谷物对持有其他货币的进口商的吸引力。

交易消息人士称，投资基金今日出售1.4万口玉米合约。

中国官方数据显示，政府本周出售了65,122吨国储玉米，仅占计划拍卖规模533万吨的1.2%，为年内迄今最低周水平。 9月玉米合约 跌9-3/4美分，报4.20-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为291,795口。(完)

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