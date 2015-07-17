芝加哥期市：CBOT玉米期货急挫至一周低位，受累于美国天气改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月17日 - 芝加哥期交所(CBOT)玉米期货周五急跌逾2%，至一周低位，交易商称，因美国玉米带西部迎来对作物生长有利的降雨，引发技术性和投资基金卖盘。
近月CBOT-9月玉米期货 跌穿10日移动均线，这是过去三日的支撑位。本周，该合约下跌3.2%，为4月以来最大单周跌幅。
中西部西半部干旱地区本周晚些时候迎来降雨。该地区的高温天气预计将提振玉米在关键授粉阶段的生长，并扶助中西部东部地区积水的农田蒸发水分。
美元 走强也削弱美国谷物对持有其他货币的进口商的吸引力。
交易消息人士称，投资基金今日出售1.4万口玉米合约。
中国官方数据显示，政府本周出售了65,122吨国储玉米，仅占计划拍卖规模533万吨的1.2%，为年内迄今最低周水平。 9月玉米合约 跌9-3/4美分，报4.20-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为291,795口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。