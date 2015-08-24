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市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升逾1%，因逢低承接买盘及美元下跌

路透芝加哥8月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升逾1%
，扭转稍早跌势，交易商称因逢低承接买盘及预期美元走软会带动谷物出
口。    
    
    交投最活跃的12月玉米期货 收高3-1/4美分，报每蒲式耳3.80-1
/2美元，稍早一度跌至8月12日来最低的3.65-1/2美元。
    
    美元指数 跌至1月来最低，令部分投资人乐观预计美国玉米和
小麦可能在出口市场的竞争力增加。
    
    美国农业部稍早公布，最近一周出口检验玉米88.3987万吨，在分析
师预估区间82.5-100万吨之间。
    
　　9月玉米合约 升3-1/2美分，报3.68-3/4美元。 
    
    成交相对活跃，预估成交量为470,353口，为近两周最多。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)

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