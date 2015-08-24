芝加哥期市：CBOT玉米期货跳升逾1%，因逢低承接买盘及美元下跌

路透芝加哥8月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升逾1% ，扭转稍早跌势，交易商称因逢低承接买盘及预期美元走软会带动谷物出 口。 交投最活跃的12月玉米期货 收高3-1/4美分，报每蒲式耳3.80-1 /2美元，稍早一度跌至8月12日来最低的3.65-1/2美元。 美元指数 跌至1月来最低，令部分投资人乐观预计美国玉米和 小麦可能在出口市场的竞争力增加。 美国农业部稍早公布，最近一周出口检验玉米88.3987万吨，在分析 师预估区间82.5-100万吨之间。 9月玉米合约 升3-1/2美分，报3.68-3/4美元。 成交相对活跃，预估成交量为470,353口，为近两周最多。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)