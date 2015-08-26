芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于技术性卖盘和收割进度预期

路透芝加哥8月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，交易商称，受累于一波技术性卖盘，以及预期即将开始的美国中西部玉米收割进展迅速。

CBOT玉米期货早盘上扬，但在9月和12月合约 在20日移动均线遇阻后转跌。

美元走强重压玉米期价，因这会削弱出口市场对美国供应的需求。

分析师预计，农业部周四公布的报告将显示，上周出口销售2014/15市场年度玉米5-25万吨，低于之前一周的28.2747万吨。出口销售新作玉米45-65万吨，之前一周为57.6421万吨。

9月玉米期货合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳3.61-3/4美元。

今日CBOT玉米预估成交量为273,233口。(完)

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