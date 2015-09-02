芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周低位，美国收割即将展开

路透芝加哥9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至三周最低后缩减跌幅，交易商称，受累于美国收割即将展开，以及小麦市场急跌。

交投最活跃的CBOT-12月玉米期货 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳3.67-1/2美元，稍早跌至8月12日以来最低3.64-1/4美元。

两家公司预计美国玉米丰收的前景促使投资者乐观认为，本种植季稍早的过度降雨对产量造成的损害低于人们担心的水平。

INTL FCStone上调美国玉米产量预期。Allendale Inc在一份对农户的调查报告中预计，玉米平均单产为有史以来第二大。

玉米还跟随小麦市场走低。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)公布的数据显示，连续第二日有大量9月合约交割。这表明现货市场疲弱。

今日CBOT玉米期货成交量预计为294,539口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)