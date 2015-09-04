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市场报道 | 2015年 9月 5日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，在跌至三周低位后出现空头回补

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘微
涨，从此前的三周低位反弹，交易商称，因投资者在长周末前进行空头回
补。
    
    交投最活跃的12月玉米期货 收盘涨1-1/2美分，至每蒲式耳3.63
美元，在触及8月12日以来的低点3.60-1/2美元后反弹，该合约本周下跌3
.3%，为连续第二周下跌。
    
    美国谷物市场下周一因劳工节闭市。
    
    玉米和小麦全球供应充足令价格承压，美国秋季玉米收割现已处于初
期阶段，并将在本月底前提速。
    
    美国农业部将于9月11日公布月度供应需求报告，部分投资者在此报
告公布前已开始轧平仓位，因报告会使玉米价格大幅波动。
    
    今日 CBOT玉米期货成交量预计为159,207口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 刘静；审校 李军)

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