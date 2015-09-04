芝加哥期市：CBOT玉米期货小涨，在跌至三周低位后出现空头回补

路透芝加哥9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收盘微 涨，从此前的三周低位反弹，交易商称，因投资者在长周末前进行空头回 补。 交投最活跃的12月玉米期货 收盘涨1-1/2美分，至每蒲式耳3.63 美元，在触及8月12日以来的低点3.60-1/2美元后反弹，该合约本周下跌3 .3%，为连续第二周下跌。 美国谷物市场下周一因劳工节闭市。 玉米和小麦全球供应充足令价格承压，美国秋季玉米收割现已处于初 期阶段，并将在本月底前提速。 美国农业部将于9月11日公布月度供应需求报告，部分投资者在此报 告公布前已开始轧平仓位，因报告会使玉米价格大幅波动。 今日 CBOT玉米期货成交量预计为159,207口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)