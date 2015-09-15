更正-芝加哥期货：CBOT玉米急升至一个月内高点，受USDA数据和技术性买盘推动(9月14日)

(更正：第四段应为“大型投机商玉米期货持仓转为净空头25,549口”，而非“大规模投机商玉米期货未平仓合约为25,549口”)
路透芝加哥9月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一连续第六个交易日上涨，至一个月内高位，交易商称，这是受美国农业部(USDA)周五公布的报告利好以及技术性买盘推动。
美国农业部对美国玉米产量预估下调幅度大于预期，这继续推动玉米价格上涨，交投最活跃的12月玉米期货 收高6-1/2美分，报3.93-1/2美元，接近日高3.94美元，9月期货 今日到期，收于每蒲式耳3.79美元，涨4-1/2美分。
12月期货合约守在关键的100日移动均线上方，激发了技术性买盘，一些投资者也出脱空头。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五晚间称，截至9月8日，大型投机商玉米期货持仓转为净空头25,549口。但路透数据显示，该日起，商品基金净买入约32,000口。
结算后，美国农业部公布，玉米优良率保持不变，路透调查的分析师预计，降低一个百分点。玉米收割率为5%，符合分析师预估。
今日CBOT玉米期货成交量预计为261,439口。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)