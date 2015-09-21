芝加哥期市：CBOT玉米涨近2%，受空头回补和美国出口销售强劲推动

路透芝加哥9月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨近2%，从早些时候触及的一周低点反弹，交易商称，受投资者空头互补和美国向墨西哥出口大量玉米推动。

小麦和大豆跟随其他商品和股票市场的走势上涨，上周曾大幅下挫。

玉米期货走高，尽管整体有利天气状况对提前开始的美国玉米收割有利，且全球谷物供应充足。路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)周一晚些时候的报告将显示，13%的玉米已收割，略快于去年的步伐。

USDA早些时候称，出口商向墨西哥出售了48.768万吨美国玉米，是11个月以来美国玉米最大单日出口量，去年10月10日曾向墨西哥出口150万吨玉米。

中国海关数据早前显示，8月进口了79.3524万吨玉米干酒糟(DDGS)，少于7月的110万吨。

美国商品期货交易委员会在上周五收盘后公布的数据显示，大型投机客所持玉米期货头寸转为净多头，但多空头寸差距不大。

12月玉米合约 上涨7-1/4美分，报3.84-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为196,006口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)