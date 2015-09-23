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市场报道 | 2015年 9月 24日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，受空头回补和小麦劲升提振

路透芝加哥9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅上涨，交易商称，受助于少量投资者空头回补和小麦价格上涨。

美国玉米收割推进及全球谷物供应充足限制了涨幅。

CBOT-12月玉米期货 没能升穿周二盘中高位每蒲式耳3.84-1/2美元，且仍低于上周创下的一个月高点3.95美元。

小麦期货上涨，CBOT-12月合约 涨2.3%，在技术性买盘推动下涨至近一个月高点。

分析师预计美国农业部(USDA)周四早间报告每周美国玉米本销售年度出口销售量为55-75万吨，高于上周的53.3038万吨。

12月玉米合约 涨2-3/4美分，报3.83-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为148,474口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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