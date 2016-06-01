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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及10个半月高位，因预期出口需求增加

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货<0#C:>周三上涨，尾盘触及10个半月高位，因预期对美国玉米的出口需求增加。

巴西谷物出口商协会Anec将今年巴西玉米出口预估下调至2,300万吨，4月预估为3,000万吨。

盘中多数时间，玉米期货受到技术性买盘支撑，在隔夜交易中，玉米期价走软。

7月合约在跌穿10日移动均线切入位后寻获支撑，该期货在三周内收盘都未低于该水准。

CBOT-7月玉米合约 收涨9美分，报每蒲式耳4.13-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为346,416口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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