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市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米上涨，因出口需求强劲

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走坚，本周上涨1.5%，因有迹象显示，在巴西作物短缺情况下美国供应的出口需求强劲。

美国农业部称，上周出口美国玉米旧作131.8万吨，高于分析师预估的80-110万吨的区间。

乙醇需求良好也给玉米提供了支撑。

美国农业部的月度数据显示，美国4月乙醇出口达到逾四年来最高，因向中国的运付量很大。

交投最活跃的合约在周四触及的多月高位4.19-1/2美元遇到阻力。

CBOT-7月玉米合约 收涨3美分，报每蒲式耳4.18-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为525,101口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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