芝加哥期市：CBOT玉米大涨2.1%，因担心作物被损和出口强劲

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透芝加哥6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨2.1%，至2015年7月以来最高，因担心美国中西部地区干旱天气损害最近种植的作物的生长。
玉米期货 连续第四日上涨，过去八个交易日中有七日上涨。
由于巴西产量下降，对美国供应的强劲出口需求也支撑价格。
指标7月玉米合约 在20日波林格区间的高端遇阻。
美国农业部周一上午称，上周出口检验美国玉米106.8万吨，高于前周的78.6507万吨，接近市场预估区间的高端。
CBOT-7月玉米合约 收涨9美分，报每蒲式耳4.27-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为440,952口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
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路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
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