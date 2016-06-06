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市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米大涨2.1%，因担心作物被损和出口强劲

路透芝加哥6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上涨2.1%，至2015年7月以来最高，因担心美国中西部地区干旱天气损害最近种植的作物的生长。

玉米期货 连续第四日上涨，过去八个交易日中有七日上涨。

由于巴西产量下降，对美国供应的强劲出口需求也支撑价格。

指标7月玉米合约 在20日波林格区间的高端遇阻。

美国农业部周一上午称，上周出口检验美国玉米106.8万吨，高于前周的78.6507万吨，接近市场预估区间的高端。

CBOT-7月玉米合约 收涨9美分，报每蒲式耳4.27-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为440,952口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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