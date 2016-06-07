芝加哥期货：CBOT玉米期货收盘小幅上涨，因小麦和大豆期货收高

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透芝加哥6月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二走坚，交易员称，因玉米和大豆价格上扬。
交投最活跃的合约 一度触及去年7月20日以来最高，收于略低于该水平。
指标7月合约在20日波林格区间的高端遭遇技术阻力，自2015年9月14日以来一直未能收于该价位之上。
交易员称，因巴西产量短缺，对美国玉米出口需求提高的预期已经基本上被消化，所以涨幅受限。
在美国农业部周五发布月度供需报告前，价格出现盘整。分析师预计政府将调低新作和旧作的结转库存预期。
CBOT-7月玉米合约 收涨1/2美分，报每蒲式耳4.27-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为528,962口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。