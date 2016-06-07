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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期货：CBOT玉米期货收盘小幅上涨，因小麦和大豆期货收高

路透芝加哥6月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二走坚，交易员称，因玉米和大豆价格上扬。

交投最活跃的合约 一度触及去年7月20日以来最高，收于略低于该水平。

指标7月合约在20日波林格区间的高端遭遇技术阻力，自2015年9月14日以来一直未能收于该价位之上。

交易员称，因巴西产量短缺，对美国玉米出口需求提高的预期已经基本上被消化，所以涨幅受限。

在美国农业部周五发布月度供需报告前，价格出现盘整。分析师预计政府将调低新作和旧作的结转库存预期。

CBOT-7月玉米合约 收涨1/2美分，报每蒲式耳4.27-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为528,962口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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