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市场报道 | 2016年 7月 7日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货延续跌势，至2014年10月来最低

路透芝加哥7月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大跌2.4%，至2014年10月来最低，交易商称，因美国中西部作物状况良好，且预报天气对作物更为有利，打压期货价格。

交投最活跃的12月合约 五连跌，期内重挫5.2%。

交易商指出，投资基金卖盘积极。

12月合约预计在20日波林格区间的低端有一些技术支撑。

美国农业部周二晚公布，上周美国玉米优良率为75%，持平于之前一周，路透访查的分析师原本预计优良率略有下滑。

CBOT-12月玉米 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为339,709口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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