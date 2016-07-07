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市场报道 | 2016年 7月 8日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货转跌，因获利回吐

路透芝加哥7月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四转跌，因交易员在早盘价格意外反弹后锁定利润。

预报称美国中西部地区未来几周天气良好，这是玉米生长的关键时期，因多数玉米作物将在此期间授粉。

大豆期货大幅下挫给玉米价格带来压力。

指标CBOT-12月玉米合约 在升穿每蒲式耳3.63美元一周高位后转跌。

根据路透调查的分析师预计，美国农业部周五报告将显示，上周出口销售旧作玉米50-70万吨，出口销售新作玉米40-60万吨。

CBOT-12月玉米 收高1/4美分，报每蒲式耳3.48-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为332,439口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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