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市场报道 | 2016年 7月 9日 星期六 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因逢低承接买盘和预报天气炎热

路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五劲升4.2%，交易商称受周末的逢低承接买盘带动。

投资人担心未来几周美国中西部气温升高会有损正在授粉的玉米作物，这进一步支撑期价。但多数交易商表示，近期的降雨会缓和作物压力，涨幅受到限制。

指标CBOT-12月玉米合约 收高14美分，报每蒲式耳3.62-1/2美元，接近日高，但未能突破本周高位3.63美元。

本周交投最活跃合约 跌1.1%，为连跌第三周。

今日CBOT玉米期货成交量预计为297,105口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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