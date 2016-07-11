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市场报道 | 2016年 7月 12日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：玉米期货走低，因美国降雨以及供需报告公布前的头寸调整

路透芝加哥7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一走低，交易商称，受累于天气预报称，美国中西部本周将迎来对作物生长有利的降雨，以及在农业部周二公布月度供需报告前的头寸调整。

分析师预计，农业部周二将上调2015/16和2016/17年美国玉米结转库存预估。

另外，美元走强也令玉米和其它商品市场承压。

农业部将在今日稍后公布上周作物生长报告，分析师预计，报告将显示，美国玉米生长优良率为75%，与之前一周持平。

农业部报告，上周出口检验美国玉米135.7903万吨，高于分析师预估区间100-130万吨。

CBOT报告，有122口周四到期的7月玉米合约交割。

　　9月玉米合约 跌6-3/4美分，报3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为301,549口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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