芝加哥期市：玉米期货走低，因美国降雨以及供需报告公布前的头寸调整

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振

路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。