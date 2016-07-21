芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因出口疲弱和美国天气前景良好

路透芝加哥7月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四走软，交易商称，受出口销售疲弱和预期目前美国中西部和大平原高温对正在生长的作物损坏不大。

一旦热浪过去，气温预计很快会缓和，且预报周末中西部会有一些对作物有利的降雨。

交投最活跃的玉米合约 连跌第三个交易日，触及2014年10月来最低。

美国农业部报告，周度出口销售旧作玉米34.51万吨，低于之前一周的66.7777万吨，新作玉米出口销售50.63万吨，低于之前一周的67.7843万吨，旧作玉米出口销售低于市场预期，新作则符合预期。

9月玉米 、12月玉米 、3月玉米 和5月玉米期货 均创合约低位。

市场收在日低附近。

交投最活跃的12月玉米 收低3-1/2美分，报3.40-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为426,264口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)