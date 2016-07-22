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市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和逢低吸纳

路透芝加哥7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五走坚，交易员称，因周末前的一波空头回补和低吸买盘，此前价格触及近两年最低。

但玉米将有好收成的预期限制了涨幅，因天气预报显示，未来数天内给美国中西部地区带来高温的一股热浪将减弱，基本未给生长中的玉米带来损失。

本周CBOT玉米期货 下跌4.2%，触及2014年10月以来的最低水平，为连续第五周周线下跌。

小麦价格周五结束了三连跌上涨，给玉米价格带来支撑。

交投最活跃的12月玉米 收高1美分，报3.41-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为294,674口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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