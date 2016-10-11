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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 05:16 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，受助于技术性买盘

路透芝加哥10月11日 - 美国玉米期货周二收涨，交易商称，受助于一波温和的技术性买盘。

指标CBOT-12月玉米期货 盘初走低，但在10日移动均线附近寻获支撑。

交易商称，周三美国农业部供需报告公布前，有轧平头寸的操作。

预计今年美国玉米产量创纪录，使得涨幅受限。

农业部周二报告，上周出口检验美国玉米129.7万吨，与市场预期一致。

　　12月玉米合约 升2-1/4美分，报3.45-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为214,579口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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