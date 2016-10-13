芝加哥期市：玉米期货上扬，因空头回补和现货市场走强

路透芝加哥10月13日 - 美国玉米期货周四跳涨3.8%，交易商称，受助于空头回补和现货市场走强。

尽管预期美国玉米今年丰产，但农户仍不愿卖出新收割的玉米，使现货市场基差走坚。

交易商还指出，美国农业部周三公布的产量报告拖累玉米急跌2.5%后，市场出现低吸买盘。

玉米期货早盘走低，但指标CBOT-12月合约 在30日移动均线寻获支撑后反弹。

交投最活跃的合约触及7月20日以来最高，收在日内高位。 12月玉米合约 升12-1/2美分，报3.49-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为287,765口。(完)

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