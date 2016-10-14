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市场报道 | 2016年 10月 15日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：玉米期货上扬，因空头回补

路透芝加哥10月14日 - 美国玉米期货周五上扬1.1%，触及近三个月最高，交易商称，因一轮空头回补。

技术性买盘和农户销售新收割玉米不积极，进一步助燃涨势。

CBOT-12月玉米期货 盘中升穿位于20日波林格区间高端的阻力位。该合约收涨4-3/4，报每蒲式耳3.54-1/4美元。

本周，玉米期货 上扬4.1%，为5月底以来最大周度涨幅。

美国农业部报告，上周出口销售2016/17年度美国玉米87.34万吨，分析师预估区间为80-110万吨。

今日CBOT玉米期货成交量预计为411,864口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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