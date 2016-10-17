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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 05:09 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，因出口销售不及预期

路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因出口销售不及预期。

农业部报告，上周出口检验美国玉米87.5808万吨，低于预估的110-130万吨。

指标CBOT-12月合约 在接近上周五高位3.58-3/4美元时遇阻。

分析师预计，美国农业部周一稍后将报告，截至10月16日当周，美国玉米收割完成率为49%，高于之前一周的35%。

　　CBOT-12月玉米合约 跌1/4美分，报3.54美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为209,488口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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