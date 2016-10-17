芝加哥期市：玉米期货收跌，因出口销售不及预期

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因出口销售不及预期。
农业部报告，上周出口检验美国玉米87.5808万吨，低于预估的110-130万吨。
指标CBOT-12月合约 在接近上周五高位3.58-3/4美元时遇阻。
分析师预计，美国农业部周一稍后将报告，截至10月16日当周，美国玉米收割完成率为49%，高于之前一周的35%。
CBOT-12月玉米合约 跌1/4美分，报3.54美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为209,488口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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