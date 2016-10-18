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市场报道 | 2016年 10月 19日 星期三 05:10 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因技术性卖盘

路透芝加哥10月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，交易员称，因遭遇轻微的技术性卖盘。

指标12月合约 盘初上涨，但在20日波林格区间的高端遇阻。

美国中西部地区的收割天气良好也重压市场。

交易员称，市场未能突破上周五触及的三个月高位，后触顶回落。

CBOT-12月玉米合约 跌1/4美分，报3.53-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为194,655口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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