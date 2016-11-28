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市场报道 | 2016年 11月 29日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收低，因出口报告疲弱及小麦期价下滑

路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收低，交易商称因政府出口检验报告疲弱，且小麦期价下滑。

交易商表示，美国玉米产量创纪录将带来大量供应继续令市场承压。

周一12月玉米期货 一度在平盘上方交投，触及11月9日来最高，但之后遭遇获利了结下滑。

美国农业部周一报告，周度出口检验玉米80.0967万吨，之前一周为87.6万吨。分析师预估为85-105万吨。

CBOT-12月合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳3.48-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为480,314口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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