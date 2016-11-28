芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅收低，因出口报告疲弱及小麦期价下滑

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收低，交易商称因政府出口检验报告疲弱，且小麦期价下滑。
交易商表示，美国玉米产量创纪录将带来大量供应继续令市场承压。
周一12月玉米期货 一度在平盘上方交投，触及11月9日来最高，但之后遭遇获利了结下滑。
美国农业部周一报告，周度出口检验玉米80.0967万吨，之前一周为87.6万吨。分析师预估为85-105万吨。
CBOT-12月合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳3.48-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为480,314口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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