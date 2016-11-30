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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米下跌，但低吸买盘限制跌幅

路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，因美国收成创纪录导致供应充裕，继续给市场带来利空人气。

一些低吸买盘令玉米价格跌幅受限。

CBOT-3月玉米期货 盘中跌穿100日移动均线。

分析师预计美，国农业部周四将报告，出口销售美国玉米90-120万吨，低于前周的168.9万吨。

本月，CBOT玉米期货 下跌1.8%。

CBOT-3月合约 下跌1/2美分，报每蒲式耳3.48-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,437口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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