芝加哥期市：玉米大涨3.2%至四个半月高位，因空头回补及现货市场走强

尽管产量创纪录，但近几周多数美国农户不愿出售，这带动美国现货基差走坚。

交投最活跃的3月玉米期货 收涨12美分，或3.2%，报每蒲式耳3.59-1/4美元，盘中触及7月19日以来最高的3.59-3/4美元，尽管供应仍很充裕。