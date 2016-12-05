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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：玉米大涨3.2%至四个半月高位，因空头回补及现货市场走强

路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬，升至四个半月高位，交易商称，因空头回补和现货市场走强。

尽管产量创纪录，但近几周多数美国农户不愿出售，这带动美国现货基差走坚。

交投最活跃的3月玉米期货 收涨12美分，或3.2%，报每蒲式耳3.59-1/4美元，盘中触及7月19日以来最高的3.59-3/4美元，尽管供应仍很充裕。

3月合约升穿位于30日、40日、50日和100日移动均线的阻力位。

美国农业部报告，最近一周出口检验玉米115万吨，高于市场预估区间高端。

消息人士表示，民间分析公司Informa Economics预计阿根廷2016/17年度玉米产量达到3,650万吨，与美国农业部上次的官方预估一致。

今日CBOT玉米期货成交量预计为298,758口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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