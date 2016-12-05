芝加哥期市：玉米大涨3.2%至四个半月高位，因空头回补及现货市场走强

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬，升至四个半月高位，交易商称，因空头回补和现货市场走强。
尽管产量创纪录，但近几周多数美国农户不愿出售，这带动美国现货基差走坚。
交投最活跃的3月玉米期货 收涨12美分，或3.2%，报每蒲式耳3.59-1/4美元，盘中触及7月19日以来最高的3.59-3/4美元，尽管供应仍很充裕。
3月合约升穿位于30日、40日、50日和100日移动均线的阻力位。
美国农业部报告，最近一周出口检验玉米115万吨，高于市场预估区间高端。
消息人士表示，民间分析公司Informa Economics预计阿根廷2016/17年度玉米产量达到3,650万吨，与美国农业部上次的官方预估一致。
今日CBOT玉米期货成交量预计为298,758口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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