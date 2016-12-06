芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因获利回吐

路透芝加哥12月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅收跌，因部分投资者在玉米期货价格触及四个半月高位后获利回吐。

美国产量创纪录导致供应充裕也打压市场。

但新的出口销售交易支撑了价格。

指标CBOT-3月合约 大部分时间走高，但在20日波林格区间高端遇到阻力，该合约自10月17日以来未曾突破这一关键水准。该合约收高1-1/4美分，报3.60-1/2美元。

美国农业部称，民间出口商报告，向韩国出口销售了2016/17市场年交割的27.6万吨美国玉米。

今日CBOT玉米期货成交量预计为240,258口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)