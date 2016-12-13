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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米触及五个月高位，因技术性买盘

路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升至五个月高位，交易员称，因技术性买盘。

指标CBOT-3月合约 早盘下跌，但在23.6%费波纳奇技术回档位获得支撑。

玉米合约 本月迄今已经上涨3.7%，指数基金的买盘是上涨的主要推动力。盘中高见7月15日以来最高的3.64-3/4美元。

玉米现货市场连续三日收高，也扶助支撑期货市场表现。

CBOT-3月玉米期货 收高1/2美分，报每蒲式耳3.61美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为190,593口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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