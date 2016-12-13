芝加哥期市：CBOT玉米触及五个月高位，因技术性买盘

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二升至五个月高位，交易员称，因技术性买盘。
指标CBOT-3月合约 早盘下跌，但在23.6%费波纳奇技术回档位获得支撑。
玉米合约 本月迄今已经上涨3.7%，指数基金的买盘是上涨的主要推动力。盘中高见7月15日以来最高的3.64-3/4美元。
玉米现货市场连续三日收高，也扶助支撑期货市场表现。
CBOT-3月玉米期货 收高1/2美分，报每蒲式耳3.61美元
今日CBOT玉米期货成交量预计为190,593口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>