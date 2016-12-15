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市场报道 | 2016年 12月 16日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因获利了结

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，近一周来首次收于平盘之下，交易员称，因有一小波获利了结。

指标CBOT-3月玉米期货合约 跌穿10日移动均线切入位，但在40日移动均线切入位获得支撑。

玉米期货之前已经连续四日上涨，累积涨幅达2.4%。

交易商没有理会上周强劲的出口销售数据。

美国农业部称，上周出口销售2016/17市场年美国玉米151.6万吨，高于80-110万吨的预估区间。

CBOT-3月玉米期货 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳3.56-1/2美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为186,368口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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